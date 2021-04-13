ABB'nin 2020 faaliyet raporları 12 saatlik oturumun ardından oylandı

AA

Başkan Mansur Yavaş Başkanlığında dün toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı beşinci toplantısı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, gündemdeki maddeleri oylamaya sunan Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğünce uygulanacak kademeli su tarifesinin belirlenmesini içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu'nu görüşmeye açtı.

Rapor hakkında söz alan Hukuk ve Tarifeler Komisyon Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Ercan Kınacı, "kademeli su tarifesi talebinin reddi ve su miktarının sosyal yardımdan faydalanan vatandaşlara 10 metreküpe kadar 1 lira olarak ücretlendirilmesi" şeklindeki komisyon raporunu gündeme getirdi.

Parti grupları arasında tartışmalara neden olan "kademeli su tarifesi talebinin reddi ve su miktarının sosyal yardımdan faydalanan vatandaşlara 10 metreküpe kadar 1 lira olarak ücretlendirilmesi" şeklindeki komisyon raporu oylandı. Rapor, AK Parti ve MHP'nin "evet" CHP ve İYİ Parti'nin "ret" oyu kullanmasının ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine söz alan Yavaş, alınan kararı veto edeceğini ifade etti.

- Raporların sunumu yapıldı

Yavaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2020 faaliyet raporlarıyla ilgili 5 saat süren görsel sunum yaptı.

Sunumun ardından oturumu yönetmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal'a koltuğunu devreden Yavaş, meclis üyelerinin olduğu sıralara geçerek oturumu izledi.

- Söz sırası tartışması

Ünal'ın ilk konuşmacı olarak MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ı kürsüye davet etmesi üzerine, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Meclis Çalışma Yönetmeliği'ne göre konuşma sırasının ilk olarak üye çoğunluğu bulunan AK Parti'ye verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin daha sonra konuşacağını ifade etmesi üzerine CHP, AK Parti ve İYİ Parti arasında konuşma sırası tartışması yaşandı.

- İYİ Parti ve CHP meclisi terk etti

Tartışmalar sırasında oturuma 5 dakika ara veren Ünal, ilgili mevzuatı okuyarak, üye çoğunluğu çok olan partilerdeki isimlerden başlayarak daha sonra grup başkanvekillerine söz vereceğini aktardı. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti tepki göstererek oturumu terk etti.

Oturumda ilk olarak söz alan AK Partili Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuşmalarını dinledik, uzun sayılacak bir konuşma yaptı. Biz görevimizi yapacağız, burada tespit ettiğimiz hususları hemşerilerimizin bilmesi açısından dile getireceğiz." ifadesini kullanarak Yavaş'ı eleştirdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın kürsüde yaptığı konuşması sırasında ABB'nin canlı yayınının kesilmesi üzerine oturuma ara verildi. Canlı yayının sorunsuz bir şekilde çalışmasının ardından Ayık, konuşmasını tamamladı.

- 4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı hukuken onaylandı

Raporla ilgili söz alan bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de Yavaş'ın yaptığı sunum ve gündemdeki faaliyet raporları hakkında eleştirilerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı beşinci toplantısında, gece boyu süren çalışmaların ardından 2020 yılı faaliyet raporları oylamaya sunuldu.

AK Parti ve MHP'nin "ret", CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oyu kullandığı rapor, oy çokluğuyla reddedildi. Ancak, ret oyları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için raporlar onaylanmış sayıldı.

Başkan Vekili Ünal'ın söz verdiği Yavaş, daha sonra açıklama yapacağını belirtti.

Ramazan ayını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü'nü kutlayan Ünal, sonraki meclis oturumunun 7 Mayıs saat 17.00'de düzenleneceğini belirterek nisan ayı oturumunu kapattı.