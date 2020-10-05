ABB'nin üniversite yerleşkelerine bisiklet yolu uygulamasının ilki tamamlandı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında, kamu üniversiteleri ve özel üniversitelerdeki öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanların kampüs içinde sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmasını teşvik etmek amacını taşıyan ilk uygulama hayata geçirildi.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde gidiş-dönüş 4,4 kilometrelik bisiklet yolu yaptı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, bisiklet yolunun açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite rektörleriyle yaptığı görüşmede kampüslere bisiklet yolu yapma önerisi sunduğunu hatırlattı.

Projenin, kampüslerin sadece akademik süreler içerisinde değil hafta sonları da öğrenciler ve ailelerinin rahatlıkla bisiklet kullanabileceği yaşamsal bir alan haline gelmesini sağlayacağına dile getiren Haberal, Yavaş'a ve ekibine böyle bir projeyi Başkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

- Sırada Gazi, ODTÜ ve Türk Hava Kurumu üniversiteleri var

Büyükşehir Belediyesi, üniversite kampüsleri içerisinde yapılacak bisiklet yolu uygulamaları kapsamında Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında Gazi Üniversitesi kampüs alanında yaklaşık 2,6 kilometre, ODTÜ kampüsü içerisinde yaklaşık 2,9 kilometre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde ise 1,2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına başlanması kararlaştırıldı.

ODTÜ kampüsü içerisindeki peyzaj alanında yer alacak bisiklet yolunun yanında yaya yolu yapımı da planlanırken Büyükşehir Belediyesi ODTÜ-Hacettepe arası bisiklet yolu ile Bilkent Üniversitesi kampüs içi bisiklet yolu yapımı için görüşmeleri sürdürüyor.

"Bisiklet Yolu Projesi"nin ilk etabı, Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki 1400 metrelik bisiklet yolununun hizmete açılmasıyla hayata geçirilmişti.