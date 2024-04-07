ABBA'dan Eurovision'un 50'nci yılı kutlaması

"GERÇEKLİK HAYALLERİMİZİ AŞTI"

"Londra'daki Abba Voyage'ı (sanal konser rezidansı) her ziyaret ettiğimizde bunun kanıtını görüyoruz ve bu nedenle şarkılarımızın hâlâ dünya çapında yankı uyandırdığını bilerek bu etkinliğin 50'nci yıl dönümünü kutlayabiliyoruz" diyen ABBA; "Brighton'daki Dome'da dördümüz sahne arkasında Avrupa'daki tüm jürilerin kararlarını beklediğimizden bu yana 50 yıl geçtiğini idrak etmek zor. Peki o gerilim dolu anlarda ya da Eurovision tarihinde çok az farkla elde ettiğimiz zaferin ardından yaşanan kaosta hayallerimiz nelerdi? Dört farklı hayal olduğuna şüphe yok ama ne kadar büyük olursa olsun gerçeklik onları aşmıştır, orası kesin" ifadesini kullandı.