ABBA'ya şövalyelik ünvanı
İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın üyeleri, İsveç hükümdarından şövalyelik ünvanı aldı
'Gimme! Gimme! Gimme!', 'Mamma Mia' ve 'Money, Money, Money' gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, şövalyelik nişanıyla ödüllendirildi.
Ünlü müzik grubunun üyeleri, İsveç pop müziğini büyük bir küresel izleyici kitlesine taşıyan kültürel etkileri nedeniyle cuma günü Kral Carl XVI Gustaf tarafından tanındı.
Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus'tan oluşan grup, Stokholm'de halka açık bir etkinlikte kendilerine 'İsveç ve uluslararası müzikteki olağanüstü çabaları' nedeniyle Vasa Kraliyet Nişanı verildi.
BELGESELİ ÇEKİLECEK
İsveçli müzik grubu ABBA'nın belgeseli çekilecek. 'ABBA: Against The Odds' adındaki belgesel, BBC imzası taşıyacak. Grubun Eurovision Şarkı Yarışması'nın zaferinin üzerinden 50 yıl geçti. Grubun bu başarısına özel hazırlanan belgeselde birçok sürprizin yer alacağı belirtildi.
James Rogan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel, ABBA grubunun Arrival (1976) ve Super Trooper (1980) albümlerinin zirveye yerleştiği dönemi konu alacak.
Belgesel aynı zamanda grubun şöhrete kavuşmasını ve ülkesinde karşılaştığı tepkileri de içeren arşiv görüntülerine de yer verecek.