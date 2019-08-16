Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Haberde, Abbas'ın uluslararası kurallar uyarınca ülkesinin barışı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verdiği desteğe övgüde bulunduğuna dikkat çekildi.

Johnson ise İngiltere’nin iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan ev yıkım politikasını kınadığı kaydedildi.