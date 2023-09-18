ABD 2.Deniz Uçak Kanadına bağlı F-35'i pilotu terk etti uçak kayboldu! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, 2. Deniz Uçak Kanadı'na bağlı F-35B Lightning II savaş uçağı eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada, uçakta bir aksilik meydana geldi. Aksilik sonucu pilot fırlatma koltuğu ile uçağı terk etti.

ABD Donanmasına bağlı F-35 savaş uçağı, bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleşen aksiliğin ardından Güney Carolina eyaletinde kayboldu.

Bir Deniz Piyadesi pilotu pazar günü öğleden sonra Charleston Ortak Üssü yakınlarında F-35 ile eğitim uçuşu yaparken bilinmeyen bir sorun meydana geldi ve pilot uçağı fırlatma koltuğuyla terk etmek zorunda kaldı.

"KAZA SORUŞTURMA ALTINDA OLACAK" ABD Deniz Piyadeleri sözcüsü Insider’a yaptığı açıklamada “2. Deniz Uçak Kanadına bağlı Deniz Avcı Saldırı Eğitim Filosu (VMFAT) 501’den bir F-35B Lightning II jetinin karıştığı bir kazayı doğrulayabiliriz. Pilot güvenli bir şekilde uçaktan fırladı. Halen daha fazla bilgi toplamaya ve durumu değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaza soruşturma altında olacak.” dedi. REKLAM

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Charleston Ortak Üssü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, “Jetin bilinen son konumuna dayanarak ve FAA ile koordinasyon halinde, dikkatimizi JB Charleston’ın kuzeyine, Moultrie Gölü ve Marion Gölü çevresine odaklıyoruz” dedi. Yerel haber kuruluşu WCBD’ye göre pilot, uçağı terk ettikten sonra North Charleston’daki South Kenwood Drive yakınlarındaki bir yerleşim bölgesinde bulundu ve durumu stabil olarak yerel bir tıp merkezine nakledildi. Ekürisi de ayrı bir uçakla güvenli bir şekilde iniş yaptı.