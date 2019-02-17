- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ABD'nin öncülüğünde "Koalisyon güçlerince", Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin çarpıcı bir veri sundu. Komiserlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında koalisyon güçlerince gerçekleştirilen hava saldırılarında 4 yılda, 2 bin 300'ü çocuk, 1130'u kadın olmak üzere 11 bin 800 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.
"1139 RAKAMI GERÇEK DEĞİL"
AA'da yer alan habere göre 8 bin sivilin de yaralandığı bilgisine yer verilerek, koalisyon güçlerine bu rakamlara ilişkin bir açıklama yapması çağrısında bulunuldu. Komiserlik açıklamasında, koalisyonun daha önce sivil kayıplara ilişkin yayınladığı 1139 rakamının gerçeklerden çok uzak olduğu bildirildi.
"TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN SALDIRILARI SÜRÜYOR"
Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te ilk önce Irak'ın Musul kentini ve ardından ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Iraklı güçler, yaklaşık 3 yıldan uzun süren askeri operasyonun sonucunda Aralık 2017'de DEAŞ'ı büyük oranda ülke sınırlarının dışına atabilmişti. Ancak buna rağmen DEAŞ, Irak-Suriye sınır şeridiyle Musul, Enbar, Selahaddin ve Kerkük vilayetlerinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçleri ve sivillere saldırmaya devam ediyor.
ABD: 30 BİN HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİK
Pentagon, Eylül 2018'de yaptığı açıklamada, 2014-2018 yıllarında Irak ve Suriye'de terör hedeflerine yaklaşık 30 bin hava saldırısının gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.