Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD A&ccedil;ık ta tek erkeklerde Birleşik Krallık tan Jack Draper ve tek kadınlarda &Ccedil;ekyalı Karolina Muchova, yarı finale &ccedil;ıktı. New York ta d&uuml;zenlenen sert kort turnuvasının 10. g&uuml;n&uuml;nde &ccedil;eyrek final ma&ccedil;larına devam edildi. Tek erkeklerde d&uuml;nya 25 numarası Birleşik Krallık tan Jack Draper, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur u 6-3, 7-5, 6-2 lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale kaldı. Tek kadınlarda &Ccedil;ekyalı tenis&ccedil;i Karolina Muchova ise Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia yı 6-1, 6-4 l&uuml;k setlerle 2-0 yenerek yarı finale &ccedil;ıktı.