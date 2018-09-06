Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya klasmanında 55. sırada yer alan Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 48 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada üst üste 11. kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Tek erkeklerdeki diğer çeyrek final mücadelesinde ise Japon Kei Nishikori, 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Nishikori, yarı finalde Djokovic ile eşleşti.

Osaka ilk kez yarı finalde

ABD Açık'ta geçen yıl final oynayan 23 yaşındaki Madison Keys, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Diğer çeyrek final mücadelesinde ise Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 20 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka yarı finale çıkarken, kariyerinin en iyi grand slam derecesini elde etti.

Keys'in yarı finaldeki rakibi Osaka oldu.

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