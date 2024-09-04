ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarından dolayı 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den sonraki süreçte ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede Hamas liderleri, saldırılardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Haniye, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil, 7 farklı suçlama yöneltildi.

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İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştiğine dair detaylı iddialar yer alırken söz konusu isimlerin isnat edilen suçlarla ne şekilde bağlantılı olduğuna dair ifadeler de yer aldı.

Amerikan medyasına konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ve adı açıklanmayan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, iddianamenin esasen 1 Şubat 2024 tarihinde hazır olduğunu ancak sanıklardan birinin yakalanabilmesi beklentisiyle bugüne kadar mühürlü kaldığını belirtti.

Yetkili, İsmail Haniye'nin öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler neticesinde artık iddianamenin mühürlü kalmasına gerek kalmadığı değerlendirmesini yaptı.