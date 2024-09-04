Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarından dolayı 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı | Dış Haberler

        ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarından dolayı 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı

        ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 08:13 Güncelleme: 04.09.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı.

        ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den sonraki süreçte ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede Hamas liderleri, saldırılardan sorumlu tutuldu.

        İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Haniye, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil, 7 farklı suçlama yöneltildi.

        REKLAM

        İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştiğine dair detaylı iddialar yer alırken söz konusu isimlerin isnat edilen suçlarla ne şekilde bağlantılı olduğuna dair ifadeler de yer aldı.

        Amerikan medyasına konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ve adı açıklanmayan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, iddianamenin esasen 1 Şubat 2024 tarihinde hazır olduğunu ancak sanıklardan birinin yakalanabilmesi beklentisiyle bugüne kadar mühürlü kaldığını belirtti.

        Yetkili, İsmail Haniye'nin öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler neticesinde artık iddianamenin mühürlü kalmasına gerek kalmadığı değerlendirmesini yaptı.

        HAMAS LİDERİ HANİYE'YE SUİKAST

        Hamas lideri Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış; İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

        İsrail ordusu, Hamas liderlerinden Mervan İsa'nın mart ayında, Muhammed Deif'in ise temmuz ayındaki bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etmiş, Hamas iddiaları doğrulamamıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Hamas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!