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ABD, Afganistan'a 266 milyon dolarlık yeni insani yardım gönderecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Afganistan'a 266 milyon dolarlık yeni insani yardım göndereceğini bildirdi.

ABD, Afganistan'a 266 milyon dolarlık yeni insani yardım gönderecek
ABD, Afganistan'a insani yardım gönderecek
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AA

Blinken, yazılı açıklamasında, Amerikan askerlerinin çekilmeye devam ettiği Afganistan'a insani yardım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Blinken, "Afgan halkına verdiğimiz söze uygun olarak ABD bu ülkeye 266 milyon dolar yeni insani yardım gönderiyor, böylece 2002 yılından bu yana Afganistan'a ulaştırdığımız insani yardım miktarı 3,9 milyar dolara ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki halen ihtiyaç sahibi 18 milyon kişiye ve yerlerinden edilmiş 4,8 milyon insana bu yardımların ulaşmasının önemli olduğunu kaydeden Blinken, bölgede görev yapan paydaşlara da bu insani yardım seferberliğine katılma çağrısı yaptı.

Uluslararası kamuoyuna da Afganistan konusunda daha aktif olma daveti yapan Blinken, ABD'nin Afganistan halkı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Joe Biden yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmeyi planlıyor. Pentagon'un son verilerine göre ülkedeki Amerikan askerlerinin yaklaşık yüzde 40'ının ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.

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