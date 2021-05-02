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ABD Afganistan'daki askerlerini 'resmen' çekmeye başladı, Kabil'de güvenlik artırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki ABD askerleri resmen çekilmeye başladı.

ABD Afganistan'daki askerlerini 'resmen' çekmeye başladı, Kabil'de güvenlik artırıldı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki ABD askerleri resmen çekilmeye başladı.

ABD ve NATO 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor.

Cuma günü Afganistan, ABD, Çin, Rusya ve Pakistan, çekilmenin "barış içinde" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Çekilme sırasında Taliban'ın olası saldırılarını engellemek için güvenlik önlemleri ciddi şekilde artırıldı.

AFP, Kabil ve Bagram hava üssü çevresinde yoğun hareketlilik olduğunu duyurdu.

Dün akşamsa Logar vilayetinde Pul-e-Alam'da bombalı araçla yapılan saldırıda çoğu öğrenci en az 24 kişi öldü, 110'dan fazla kişi yaralandı.

Nisan ayında yaptığı açıklamada, çekilmenin ardından da Afganistan'ı desteklemeyi sürdüreceklerini ancak bunun askeri güçle olmayacağını söyleyen Biden, "ABD'nin en uzun savaşını bitirmenin vakti geldi" demişti.

NATO da Biden'ın sözleri sonrası "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

20 yıl süren savaş

Bu yıl, New York'taki ikiz kulelere düzenlenen 11 Eylül saldırılarının 20'nci yılı. ABD, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü saldırılardan El Kaide örgütü ve lideri Usame Bin Ladin'i sorumlu tutmuş ve bin Ladin'i koruduğu gerekçesiyle saldırılardan yaklaşık 1 ay sonra Afganistan'da Taliban'a yönelik hava saldırılarına başlamıştı.

ABD'ye önce İngiltere, ardından diğer NATO Güçleri destek verdi.

Taliban kısa süre içinde başkent Kabil'i bırakarak dağlara çekilse de, hiçbir zaman tam olarak bitirilemedi ve zamanla yeniden güç kazandı.

Zaman içinde yapılan barış görüşmeleri de hep sonuçsuz kaldı. Yani ABD ve NATO askerleri, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında bir barış anlaşması sağlanmadan ülkeden çekiliyor.

ABD Başkanı Biden, ABD askerlerinin, cihatçı örgütlerin bir daha Batı'ya saldırı düzenlemek üzere Afganistan'ı üs olarak kullanamayacaklarından emin olunması üzerine çekildiğini iddia ediyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de askerlerinin, örgütle baş edebilecek güçte olduğunu savunuyor.

ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin Taliban'ın savaş nedenini de ortadan kaldıracağını ifade eden Gani Taliban'a "Kimi öldürüyorsunuz? Neye zarar veriyorsunuz? Yabancılarla savaş bahaneniz de artık geçersiz" dedi.

Ancak ülkede Taliban'ın yeniden yönetimi ele geçirmesine yönelik çok ciddi bir endişe var.

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