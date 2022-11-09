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A﻿BD ara seçimleri: Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçiler'e doğru, Senato başa baş gidiyor

ABD’de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçları, Cumhuriyetçi Parti’nin kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Amerikan CBS kanalının oy dağılımı üzerinden yaptığı öngörüye göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü alacak. Senato seçimleri sayımı ise halen başa baş gidiyor.

A﻿BD ara seçimleri: Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçiler'e doğru, Senato başa baş gidiyor
BBC TÜRKÇE
ABD'de seçim sonuçlarını izleyen bir seçmenGetty Images

ABD’de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçları, Cumhuriyetçi Parti’nin kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Amerikan CBS kanalının oy dağılımı üzerinden yaptığı öngörüye göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü alacak.

Bu seçimlerde, Kongre’nin alt ve üst kanatları Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üyeleri seçiliyor.

Kongre’nin Cumhuriyetçiler tarafından yönetilmesi Başkan Biden’ın seçim öncesi politikalarına engel olabilir, olası soruşturmaları şekillendirebilir.

Ara seçimde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi için oy verildi.

Senato seçimleri ise halen başa baş gidiyor.

Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada eyaletlerindeki kilit koltuklar Senato’daki çoğunluğun kimde olacağını gösterecek.

Pennsylvania’da Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz ile Demokrat aday John Fetterman arasındaki oy farkı çok az.

Georgia’daki oy farkı da 6 Aralık’ta seçimin yenilenmesine yol açabilecek kadar birbirine yakın.

Ülkenin iki yakası arasında oy verme işleminin 6 saat farkla bitmesi nedeniyle tablo tam olarak netleşmekten uzak.

Kongre’deki dağılımı belirleyecek olan bu seçim, 2024 başkanlık seçimindeki adaylar bağlamında da konuşuluyor.

Sonuçlar kampanya dönemine ağırlık koyan eski başkan Donald Trump’ın yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.

Trump'ın zafer ilanı

TrumpGetty Images

İlk sonuçların ardından Florida’daki evinde bir kutlama partisinde konuşan Trump, desteklediği adayların büyük bir başarı kazandığını söyledi.

Medyanın başarısızlığını umduğunu savunan Trump, destek verdiği 330 adaydan, 224’ünün kazanmasının beklendiğini iddia etti.

Seçimler Kongre’deki dağılımı belirleyecek.

ABD’de Kongre’nin kontrolünü ele geçirmek aynı zamanda komite soruşturmalarını da kontrol edebilmek anlamına geliyor.

Seçimde 50 eyaletin 36’sında da en üst yerel yönetici olan valiler için de oy verildi.

Trump’ın evinin bulunduğu Florida’da tarihi bir farkla valilik seçimini yeniden kazanan Ron DeSantis’in ismi de 2024 adaylığı için geçiyor.

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