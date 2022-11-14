ABD ara seçimlerinde kazanan ve kaybeden Türkler

Ali Paksoy, Cumhuriyetçi Parti'den North Carolina eyaletinde bölge yargıcı seçilir iken,Onur Aruğaslan ise Michigan eyaletinde Mattawan eğitim konseyine Mütevelli heyet üyesi olarak seçildi.
Florida'dan Demokrat Parti Eyalet Senatör adayı Veysel Dokur, Tennessee eyaletinde yargıç adayı Erim Sarinoğlu, Demokrat Parti'den, Arizona eyalet milletvekili aday adayı Ajlan Kurdoğlu ve New Jersey'den Cumhuriyetçi parti milletvekili aday adayı Tayfun Selen ise seçimi kaybetmişti.
Maryland eyaletinde, Türk Yusuf Arıkan ile evli olan Lauren Arıkan, Maryland eyalet milletvekiliğine tekrar seçilirken, ABD kongresinde Türk dostluk grubu üye sayısı ise 88 oldu.
Daha Önceden Seçimle veya Atanarak ABD Yerel Yönetimlerinde Görev Yapmış Türkler
John Alpay, Bütçe ve Finans Komitesi, California
Kemal Bozkurt, Eğitim, Massachusetts
Esin Busche, Konaklama, Illinois
Hacıbey Çatalbaşoğlu, Eğitim, Connecticut
Jay(Ceyhun) Karahan, Yargıç, Teksas
Ali Paksoy, Yargıç, North Carolina
Ayçha Sawa, Defterdar, Milwaukee
Tayfun Selen, Belediye Başkanı, New Jersey
Malik Tunador, Belediye Meclis Üyeliği, Pennsylvania
Dr. Erdem Ural, Eğitim, Massachusetts
Sel Yackley, Eğitim, Illinois
Mehmet "MATT" Yar, Eğitim, New Jersey
Hüseyin Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı, New Jersey
Derya Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı, New Jersey
Halil Süleyman Özerden, Yargıç, Mississippi
ABD Kongresi'nde Türkiye Bağı olan Kongre Üyeleri
- Tennessee'den Kongre üyelerinde Steve Cohen dedesi Türkiye doğumlu
- North Carolina Kongre Üyesi Virginia Foxx, damadı Türk ve iki torunu Türk-Amerikalıdır
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