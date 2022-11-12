ABD ara seçimlerine yoğun ilgi gösteren Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi

"Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi" 0:00 / 0:00

AA

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) anketine göre, ABD'deki Müslüman seçmenlerin ara seçimlere yüzde 74 oranında katılım gösterdiği, bu seçmenlerin yüzde 58'inin Demokratları, yüzde 16'sının ise Cumhuriyetçileri desteklediği ortaya çıktı.

Ankete katılan Müslümanların yüzde 22'si ise hangi siyasi partiye oy verdiklerini yanıtlamayı reddetti.

AA'nın haberine göre, ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR, telefonla 8-9 Kasım'da yaptığı ankette, Müslüman seçmenin tercihini etkileyen önemli üç konunun yüzde 31'le ekonomi, yüzde 16 ile medeni haklar ve yüzde 13'le sosyal konular olduğu tespitini paylaştı.

Çalışmaya göre, 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığını Müslüman seçmenlerin sadece yüzde 20'si desteklerken, yüzde 40'ı Biden'ı ikinci dönem için onaylamayacaklarını açıkladı. Ayrıca seçmenlerden yüzde 13'ü soruya cevap vermek istemezken, yüzde 27'lik kesim de bu konuda emin olmadıklarını ifade etti.

CAIR Devlet İşleri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw yazılı açıklamasında, "CAIR anketi, daha fazla Müslüman'ın Demokrat Parti'yi desteklediğini ve önemli sayıda Müslüman'ın Cumhuriyetçilere oy vermeye devam ettiğini gösterdi. ABD'li Müslümanlar seçime gösterdikleri ilgi, adaylık ve seçim zaferleriyle, topluluğumuzun ve liderlerinin artan gücünü ve siyasi kapasitesini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Jetpack Kaynak Merkezi ve CAIR dün, 1 milyon 200 bin kayıtlı Müslüman seçmenin bulunduğu ABD'deki ara seçimlerde 82 Amerikalı Müslüman adayın, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildiğini, bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğunu kaydetmişti.