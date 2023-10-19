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        Haberler Dünya Amerika ABD, artan gerginlikler nedeniyle denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı yaptı

        ABD, artan gerginlikler nedeniyle denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı yaptı

        ABD, İsrail-Hamas gerginliği nedeniyle denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:02
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        ABD o ülkelerdeki vatandaşlarını uyardı
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        Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu.

        ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları istenilen açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

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        #ABD
        #haberler
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