ABD’den aşı pasaportu açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ülkenin ulaştırma sistemlerinden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ABD merkezli yayın şirketi ABC’ye verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında ‘‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’’ değerlerine dikkat çekerek ‘‘Aşılar için sağladığımız herhangi bir pasaportun herkesin erişimine açık olduğunu ve kimsenin haklarından mahrum bırakılmadığından emin olmalıyız’’ ifadelerine yer verdi.

Mayorkas, aşı pasaportu altındaki motivasyonun herkesin aşılanması olduğunu söyleyerek uluslararası seyahatin başlamasına yardımcı olmak için Avrupa Birliği ve Asya ülkelerinin Covid-19 pasaportunu geliştirmek için çabaladığını söyledi.

Pasaportun, seyahat edenlerin, aşı olduklarını kanıtlamak için cep telefonu uygulamalarını kullanmalarına olanak tanıyacak ve varış noktalarında karantina gereksinimlerinden kaçınmalarına yardımcı olacak sistemlerin kurulmasına yardımcı olacağını aktardı.

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği de Dijital Covid-19 Sertifikasını 1 Temmuz’dan itibaren hayata geçirecek.

AP