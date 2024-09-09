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        Haberler Dünya ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in soruşturmasının sonucunu bekliyor | Dış Haberler

        ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in soruşturmasının sonucunu bekliyor

        İsrail ordusu, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride öldürdü. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:38
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        ABD, İsrail'in soruşturmasını bekliyor
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        Beyaz Saray, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.

        Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.

        İsrail'in şu anda soruşturma yürüttüğünü belirten Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz." dedi.

        Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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