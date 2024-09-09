ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in soruşturmasının sonucunu bekliyor

Beyaz Saray, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.