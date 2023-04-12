AA

DTÖ’den yapılan açıklamada, ABD’nin aşırı kapasiteye ve aşırı avlanmaya neden olan balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması anlaşmasını imzaladığı duyuruldu.

Böylece ABD, söz konusu sübvansiyonları azaltma anlaşmasını onaylayan ilk büyük balıkçı ülkesi oldu.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu anlaşmayı onayladığını bildirerek, diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini umduklarını belirtti.

Haziran 2022’de yapılan DTÖ’nün 12. Bakanlar Konferansı'nda örgütün 164 üyesi, aşırı balık avcılığının önüne geçilmesi için 20 yıldan fazladır müzakereleri süren balıkçı sübvansiyonlarının azaltılması konusunda anlaşmıştı.

Ancak söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üyelerin üçte ikisinin imzalaması gerekirken şimdiye kadar yalnızca birkaç küçük ülke tarafından imzalandı.

Başta Çin, AB, ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere balıkçılık konusunda küresel sübvansiyonların 35,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.