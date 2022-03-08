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Haberler Dünya ABD basını: NATO Ukrayna'ya 17 bin tanksavar soktu
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NYT: ABD ve NATO Ukrayna'ya 6 günde 17 binden fazla tanksavar silahı soktu

ABD'nin New York Times gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirdi.

ABD basını: NATO Ukrayna'ya 17 bin tanksavar soktu
ABD basını: NATO Ukrayna'ya 17 bin tanksavar soktu
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AA

Gazetenin haberinde, söz konusu silahların Romanya ve Polonya sınırından başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere, ülkedeki diğer büyük şehirlere kara yoluyla intikal ettirildiği belirtildi.

Rus kuvvetlerinin, ülkenin diğer bölgeleriyle meşgul olmalarından dolayı mühimmat sevkiyatını hedef alamadığı kaydedilen haberde, söz konusu silah yardımının 6 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Haberde, silah yardımlarının yanı sıra, "siber misyon ekipleri" olarak bilinen ABD Siber Komutanlığına bağlı Doğu Avrupa'daki gizli üslerdeki güçlerin de Rusya'nın dijital saldırılarına ve iletişimine müdahale etme çabası içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu siber ekiplerinin ve istihbarat yetkililerinin, Rus askeri birimlerinin elektronik uydu fotoğraflarını yakalamaya çalıştığı, onları nasıl toplandıklarına dair ipuçlarından arındırarak bir veya iki saat içinde Ukrayna askeri birimlerine iletmek için yarıştığı kaydedildi.

BAYRAKTAR TB2 VURGUSU

Haberde ayrıca, Rus askeri konvoyuna karşı Ukrayna ordusunun Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını da başarılı şekilde kullandığına değinilerek, bütün bunların Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişini etkili şekilde yavaşlattığına dikkat çekildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, 4 Mart'ta basına verdiği kapalı brifingde, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya sağlanmasına onay verilen, aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 350 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin 240 milyon dolarlık kısmının Ukrayna'ya sokulduğunu ve teslim edildiğini açıklamıştı.

Üst düzey yetkili, yardım eden ülkeler ve verdikleri silahlarla ilgili detay paylaşmamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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