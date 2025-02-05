ABD basını: Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlıyor

ABD basınında yer alan haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD'nin tüm askerlerini Suriye'den çekmek için bir plan hazırladığı ifade edildi.

NBC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ona yakın yetkililer, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Habere göre, Pentagon yetkilileri 30, 60 veya 90 gün içinde ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi planına başlanacağını söyledi.

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