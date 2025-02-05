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        Haberler Dünya ABD basını: Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlıyor | Dış Haberler

        ABD basını: Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlıyor

        ABD basınında yer alan haberde, Pentagon'un ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için bir plan hazırlığında olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:45
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        "Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlıyor"
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        ABD basınında yer alan haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD'nin tüm askerlerini Suriye'den çekmek için bir plan hazırladığı ifade edildi.

        NBC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ona yakın yetkililer, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlığında olduğunu öne sürdü.

        Habere göre, Pentagon yetkilileri 30, 60 veya 90 gün içinde ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi planına başlanacağını söyledi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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