AA

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güvenliğini destekleme taahhüdüne bağlı olduklarını belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'nın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, Yemen'deki Husilerin BAE'nin bazı sivil noktalarına düzenlediği saldırıların birinci yıl dönümü dolayısıyla telefonda görüştü.

Harris, görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığı, tarihi ittifak ve dostluk ilişkileri çerçevesinde ABD'nin BAE'nin güvenliğini destekleme taahhüdünü yineledi.

Harris ve Al Nahyan, Washington ve Abu Dabi arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili devamlı görüş alışverişinde bulunulması konusunda ortak isteklerini dile getirdi.

İkili ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarını görüşen Harris ve Al Nahyan, Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.

Harris ayrıca 30 Kasım-12 Aralık'ta 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP28"e ev sahipliği yapacak olmasından dolayı BAE'ye teşekkürlerini iletti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 17 Ocak 2022'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesini silahlı insansız hava araçlarıyla hedef almış, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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