ABD Başkan Yardımcısı Harris protesto ile karşılandı

Resmi ziyaret kapsamında Filipinler'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir grup gösterici tarafından başkent Manila'da protesto edildi.
Sloganlar atarak yürüyüşe geçen protestocuların taşıdığı pankartlarda, "Kamala Harris, hoş gelmedin", "Kamala! Filipinlere silah verme!", "Bir numaralı terörist Amerika", "Filipinlerdeki devlet terörizmini durdurun!", "Amerika! Denizlerimizden defol!" yazıları dikkat çekti.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protesto, konuşma ve sloganların ardından olaysız sona erdi.
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