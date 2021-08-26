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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Vietnam'da temaslarda bulundu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Vietnam ziyareti sırasında aktivist gruplarla bir araya gelerek işçi hakları ve bireysel özgürlüklerle ilgili konuları ele aldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Vietnam'da temaslarda bulundu
Kamala Harris, Vietnam'da aktivist gruplarla görüştü
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AA

Harris, Güneydoğu Asya ziyaretine son verirken Vietnam'da aktivist gruplarla bir etkinliğe katıldı.

Aktivist gruplardan övgüyle bahseden Harris, "Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek istiyorsak bunu iş birlikçi bir şekilde yapmamız çok önemlidir. Toplu olarak sahip olduğumuz kaynakları en üst düzeye çıkarmak istiyorsak elbette hükümet de dahil olmak üzere topluluk liderleri, iş liderleri, sivil toplum gibi her sektördeki liderleri güçlendirmemiz gerekir." dedi.

Harris, Güneydoğu Asya ziyaretinin bölgedeki ülkelerle olumlu ilişki geliştirmeyi ve ABD iş birliğini ve katılımını genişletmeyi amaçladığını vurgularken ziyareti boyunca Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki saldırganlığını sona erdirmesine yönelik söylemlerini artırdı.

Harris, günün ilerleyen saatlerinde ABD'ye dönüş yolculuğuna başlamadan önce basın toplantısında konuşacak.

Vietnam'a ziyarette bulunan ilk ABD Başkan Yardımcısı olan Harris, Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc'a, ABD ve Vietnam ilişkilerinin çeyrek asırda uzun bir yol katettiğini söyleyerek, Vietnam'ı Çin'in "zorbalığına" karşı koymak için ABD ile ortaklığa çağırmıştı.

Vietnam'dan önce Singapur'da üst düzey devlet yetkilileriyle görüşen Harris'in, görüşmelerde Singapur ile siber tehditler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gibi konularda iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

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