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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Başkanı Antony Blinken Orta Doğu turuna başladı! - Haberler
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ABD Başkanı Antony Blinken Orta Doğu turuna başladı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turuna başladı. Blinken'ın ziyareti kapsamında ilk durağı Tel Aviv'e geldi

SON DAKİKA: ABD Başkanı Antony Blinken Orta Doğu turuna başladı! - Haberler
Blinken Orta Doğu turuna başladı!
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'e geldi.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inen Blinken'ı İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi karşıladı.

İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konularının gündemde olacağı tur kapsamında Blinken İsrail, Filistin, Mısır ve Ürdün'de temaslarda bulunacak.

Blinken'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Ashkenazi ile görüştükten sonra Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı daha sonra Mısır ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

ABD'den gelen baskıların ardından İsrail, 21 Mayıs'ta Mısır'ın ara buluculuğunda Filistinli direniş gruplarıyla ateşkese gitmişti.

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