ABD Başkanı Biden 2,3 trilyon dolarlık harcama paketini açıklayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

ABD Başkanı Biden 2,3 trilyon dolarlık harcama paketini açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde büyümeyi canlandırmak için 2,3 trilyon dolar harcanmasının planlandığı planının ayrıntılarını açıklayacak.

ABD Başkanı Biden 2,3 trilyon dolarlık harcama paketini açıklayacak
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde büyümeyi canlandırmak için 2,3 trilyon dolar harcanmasının planlandığı planının ayrıntılarını açıklayacak.

Planla, ülkenin altyapısının iyileştirilmesi ve küresel ısınmayla mücadele öngörülüyor.

Biden'ın bir konuşmayla ayrıntılarını duyuracağı plan, geçen yılki başkanlık seçimi kampanyasında ortaya koyduğu vizyonun önemli parçalarından biriydi.

Biden, bu harcamayla oluşacak açığı, kurumlar vergisi de dahil, işletmelere yönelik vergi oranlarını yükselterek kapatmayı amaçlıyor.

Kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 38'e çıkartmayı öngören plana şiddetle karşı çıkılmıştı.

Cumhuriyetçiler vergi artışının "ekonomik durgunluk ve gerileme" için tarif olduğunu söylerken, Walmart gibi firmaları temsil eden Business Rountable adlı güçlü lobi grubu, yatırımları desteklediklerini ancak vergi artışlarına karşı çıktıklarını belirtti.

Muhalefetin düzeyi, Kongre onayı alması gereken plan için gelecekte sıkı bir kavga verileceğinin işareti olarak görülüyor.

Beyaz Saray, planın on yıllardır yapılan en kapsamlı harcama olacağını ve ABD ekonomisinin büyümesi ve Çin gibi ülkeler karşısında rekabetçi kalabilmesi için gerektiğini savunuyor.

Altyapı harcamaları

Pakette, elektrikli araç için dolum istasyonlarından, kurşun boruların kaldırılmasına dek birçok alanda harcama öngörülüyor.

Yolları modernize etmek, tren vagonlarını ve otobüsleri yenilemek ve hasarlı köprüleri onarmak gibi projelere 600 milyar dolardan fazla yatırım öngörülüyor.

Milyarlaca dolarlık kaynak da, savaş gazilerinin hastanelerinin iyileştirilmesi, makul fiyatlı barınma, yüksek hızlı internet, imalat ve teknoloji araştırmalarına ayrılılyor.

Kongre tarafından onaylanması gereken harcamalar, sekiz yıla yayılacak.

Vergi artışlarıyla, harcamalar 15 yıl içinde dengelenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...
BBCNisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar. ...
Facebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
BBCFacebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
Covid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın kullanımını kısıtlıyor
BBCCovid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın ...
Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı
BBCCovid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, ...
İtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'
BBCİtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya ...
Covid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" yaklaştığı konusunda uyardı
BBCCovid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" ...
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak için Türkiye ile aktif çalışmamız gerekiyor
BBCAB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak ...
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada
BBCDünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin ...
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given hareket ettirildi
BBCSüveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given ...
Mozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti
BBCMozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi ...