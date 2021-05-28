Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi
AA

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

Buna göre, Biden'ın bütçe teklifi, altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlara yönelik harcamalarda artış öngörüyor.

BİDEN'İN İKİ AŞAMALI EKONOMİ PLANI BÜTÇEDE

Bütçede, 2022 mali yılında 4,17 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedeflenirken, 6 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Biden'ın geçen aylarda sunduğu, altyapı paketi olarak da adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık Amerikan İstihdam Planı ile 1,8 trilyon dolarlık Amerikan Aileler Planı da bütçede yer alıyor.

Kapsamlı bütçe teklifi, nisan ayında açıklanan 1,52 trilyon dolarlık isteğe bağlı bütçe planını da kapsıyor.

BÜTÇE AÇIĞININ 1,8 TRİLYON DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 2 yılda artan hükümetin bütçe açığının ise 2022 mali yılında 1,8 trilyon dolara gerilemesi tahmin ediliyor.

ABD'de federal hükümet, salgına karşı yapılan harcamalar nedeniyle 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar açık verirken, bütçe açığının 2021 mali yılında 3,7 trilyon dolar olacağı öngörülmüştü.

Biden yönetiminin bütçe teklifinde, yatırımların yanı sıra vergi düzenlemeleri de yer alıyor. Bu doğrultuda, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltilmesi planlanıyor.

Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise 2021 ve 2022'de yıllık yüzde 2,1, 2023'te yüzde 2,2 artması tahmin ediliyor.

Bütçe teklifinin federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı belirtilirken, Cumhuriyetçiler Biden'ın harcama ve vergi planına borç yükünü ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Biden'ın ilk kapsamlı harcama bütçesinin Kongre'de aylarca sürecek zorlu müzakereleri başlatması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçiyor
DÜNYAHollanda, kısıtlamalarda üçüncü aşamaya geçiyor
Haaretz'den sonra New York Times da bugünkü birinci sayfasını öldürülen çocukların fotoğraflarına ayırdı:
DÜNYA"Onlar sadece çocuktular!"
Alman Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar soruşturması
DÜNYAAlman Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar ...
Almanya Başbakanı Merkel'e sosyal medya üzerinden hakaret eden kişiye 8 ay hapis
DÜNYASosyal medyadan Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay ...
Almanya Namibya soykırımını tanıdığını açıkladı
DÜNYAAlmanya, Namibya'daki soykırımı tanıdı
ABD aşı pasaportuna sıcak bakıyor
DÜNYAABD’den aşı pasaportu açıklaması
SON DAKİKA: İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
DÜNYA53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısı ...
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki - Haberler
DÜNYAİsrail'den BM soruşturmasına tepki!
Fransa'da polis memuruna bıçaklı saldırı
DÜNYAFransa'da polise saldırı
Çin'den dört Avrupa ülkesine diplomatik davet
DÜNYAÇin'den dört Avrupa ülkesine davet