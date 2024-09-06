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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'dan, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama

        İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki barışıl gösteride katılımcıların üzerine açtığı ateşte Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi vurularak öldürüldü. ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili ekibiyle görüştüğünü, ancak şu anda elinde henüz yeterince bilgi olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:21
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        Eygi'nle ilgili ilk açıklama
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        ABD Başkanı Joe Biden, Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin ekibiyle görüştüğünü, ancak şu anda elinde henüz yeterince bilgi olmadığını belirtti.

        ABD Başkanı Biden, Michigan eyaletini ziyaretinde, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili sorulara yanıt verdi.

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        Biden, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak ekibiyle bir görüşme yaptığını ve detaylı bilgilerin kendisine iletilmesinin ardından bir değerlendirme yapabileceğini belirtti.

        ABD Başkanı, "Bu konuda sizin için daha fazla detay elimde olacak; ancak henüz bu bilgilere sahip değilim. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var, o yüzden (Beyaz Saray'dan) geç çıktım, ekibimle telefondaydım, daha sonra elimde daha fazla bilgi olacak." şeklinde konuştu.

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        ABD YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap vermişti.

        Savett, açıklamasında, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

        İSRAİL GÜÇLERİNİN EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

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        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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