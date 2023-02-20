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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) February 20, 2023

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıl dönümü sebebiyle bu akşam Polonya'ya doğru yola çıkacaktı. Biden'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Paylaşılan görüntülerde Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev sokaklarında olduğu görüldü.

Ukraynalı milletvekili Lesia Vasylenko da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Evet, ABD Başkanı Biden Kiev'de. Hoş geldiniz Sayın Başkan! Yeni duyurularınızı dört gözle bekliyorum" dedi.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden da sürpriz ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Biden paylaşımında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yıldönümüne yaklaşırken, Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere bugün Kiev'deyim. Putin yaklaşık 1 yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna'nın zayıf ve Batı'nın bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha fazla dayanabileceğini düşündü. Ancak ciddi şekilde yanıldı. Geçtiğimiz yıl boyunca ABD Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan bir koalisyon oluşturarak Ukrayna'yı eşi benzeri görülmemiş bir askeri, ekonomik ve insani destekle savunmaya yardımcı oldu ve bu destek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Biden savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'de yaptığı ile açıklamasında Biden'ın ziyaretine yönelik "Bu ziyaret tüm Ukraynalılar için son derece önemli ve güçlü bir destek işareti" diye konuştu

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır. Temsilidir.