Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. ABD Başkanı Biden da sürpriz ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Biden paylaşımında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yıldönümüne yaklaşırken, Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere bugün Kiev'deyim" dedi ve desteklerinin süreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıl dönümü sebebiyle bu akşam Polonya'ya doğru yola çıkacaktı. Biden'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Paylaşılan görüntülerde Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev sokaklarında olduğu görüldü.

Ukraynalı milletvekili Lesia Vasylenko da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Evet, ABD Başkanı Biden Kiev'de. Hoş geldiniz Sayın Başkan! Yeni duyurularınızı dört gözle bekliyorum" dedi.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden da sürpriz ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Biden paylaşımında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yıldönümüne yaklaşırken, Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere bugün Kiev'deyim. Putin yaklaşık 1 yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna'nın zayıf ve Batı'nın bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha fazla dayanabileceğini düşündü. Ancak ciddi şekilde yanıldı. Geçtiğimiz yıl boyunca ABD Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan bir koalisyon oluşturarak Ukrayna'yı eşi benzeri görülmemiş bir askeri, ekonomik ve insani destekle savunmaya yardımcı oldu ve bu destek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Biden savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'de yaptığı ile açıklamasında Biden'ın ziyaretine yönelik "Bu ziyaret tüm Ukraynalılar için son derece önemli ve güçlü bir destek işareti" diye konuştu

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması
DÜNYA Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması
Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı
DÜNYA Büyük bir depremden sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Blinken ile görüştü
Çin'den ABD'ye tepki: Suçlayacak konumda değilsiniz
DÜNYA Çin'den ABD'ye sert tepki
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, radyoaktif provokasyona hazırlanıyor
DÜNYA Rusya: Ukrayna, radyoaktif provokasyona hazırlanıyor
Çin'de depreme karşı kullanılan ilginç dougong sistemi
DÜNYA Çin'de depreme karşı kullanılan ilginç sistem
Yeni Zelanda'yı Gabrielle Kasırgası vurdu, ülke tarihinde 3. kez OHAL edildi: Binlerce kişi kayıp! - Gündem haberleri
DÜNYA Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edilmişti: Binlerce ...
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor
DÜNYA Hollanda Rus diplomatları sınır dışı ediyor
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü: "Depremdeki yıkımı tarif etmek çok zor"
DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
Libya'da Kaddafi dönemi yöneticilerinden Mansur serbest kaldı
DÜNYA Libya'da Kaddafi dönemi yöneticilerinden Mansur ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.