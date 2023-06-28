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ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı. Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı
AA

Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese eşi Jill Biden ile birlikte iyi dileklerini ileten Biden, bu bayramda Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a sadakatinin anıldığını, özveri ve hayırseverliğin öneminin hatırlandığını kaydetti.

Biden, bu yıl ilk kez Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşinin ev sahipliğinde Müslüman toplum liderlerinin bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutlayacağını belirterek, ABD'nin kültürel dokusunu zenginleştiren ve topluma katkı sağlayan milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Amerikalı Müslümanların farklı alanlarda ülkeye sundukları katkılara işaret eden Biden, "Onların varlığı, çeşitlilik, kapsayıcılık ve din özgürlüğüne olan taahhüdümüzü güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şefkat, empati ve karşılıklı saygıya vurgu yaptığı mesajında, Kurban Bayramı'nda yerine getirilen Hac ibadetine de değindi.

Bu bayram, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Müslümanın Suudi Arabistan'da Hac vazifesini yerine getirdiğini aktaran Biden, dünyanın farklı bölgelerinden Hac için bir araya gelen Müslümanların beyaz renkli İhram'ı giyinerek, bir nevi eşitlenmelerine dikkati çekti.

"Bu fikir, ulusumuzun üzerine inşa edildiği; hepimizin eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına sahip olduğumuz fikirleriyle benzer." diyen Biden, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin. 'Hacı' unvanını kazanan Amerikalı Müslüman hacılarımızı ülkemizde karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Kendilerine ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara neşeli ve huzurlu bir bayram diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun!"

DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN'DAN BAYRAM MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Hac vazifesini gerçekleştiren Müslümanlar için de iyi dileklerini iletti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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