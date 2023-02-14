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ABD Başkanı Biden'dan silahlanma yasalarında reform çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından Kongre'ye silahlanma yasalarında reforma gidilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Biden'dan silahlanma yasalarında reform çağrısı
AA

Biden, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Eşi Jill Biden ile dualarının hayatını kaybedenler ve aileleri ile olduğunu kaydeden Biden, dün gece konuyla ilgili Michigan Valisi Gretchen Whitmer ile görüşerek gerekli desteğin temini için talimat verdiğini bildirdi.

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti Polis, Michigan Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Biden, ABD'de çok sayıda topluluğun silahlı saldırılara maruz kaldığına işaret ederek, bu konuda mücadele etmek için silahlanma yasası ile ilgili harekete geçtiklerini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu saldırıların önlenmesi için Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Biden, milletvekillerine bu konuda çağrıda bulundu.

Biden, "aklıselim silah yasası reformlarının" yapılması gerektiğini ve bunların silah satışı için özgeçmiş tahkiki, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması, özgeçmiş kontrol sistemlerindeki açıkların kapatılması, silahların güvenli şekilde saklanmasının temini, kamusal alanlara silah koyan silah satıcılarının dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi önlemleri içermesi gerektiğini vurguladı.

Son saldırının, Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesine 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla yapılan ve 17 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çeken Biden, silahlı şiddeti önlemek için adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Biden, Adalet Bakanlığının da bugün, kriz önleme ve müdahale projeleri kapsamında akıl sağlığı ve madde kullanımı ile gazilerle ilgilenen merkezlerin yanı sıra "kırmızı bayrak" programlarına harcanacak 231 milyon dolar fon ayırdığını bildirdi. Biden 49 eyalet ve bölgede uygulanacak bu fonun silahlı şiddeti azaltarak hayat kurtaracağını savundu.

MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ SALDIRI

ABD'nin Michigan Eyalet Üniversitesi'nde dün gece yapılan silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5 öğrenci yaralanmıştı. Yetkililer, polisle çatışmaya giren saldırganın bir süre sonra intihar ettiğini söylemişti.

İsminin Anthony McRae (43) olduğu açıklanan saldırganın öğrenci olmadığı ve okulla bir ilişkisi bulunmadığı bildirilmiş, saldırıyı gerçekleştirme sebebinin araştırıldığı kaydedilmişti.

Fotoğraf: AP

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