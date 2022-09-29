ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı açlık konulu konferanstaki konuşmasında geçen aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi aradı, Biden'ın Walorski'nin ölümünü unuttuğu düşünüldü. Konferansın sonuna doğru organizatörlere teşekkür eden Biden, "Jackie burada mısın? Jackie nerede?" ifadelerini kullandı.

Biden, söyleminde bir düzeltme yapmadan konuşmasına devam etti. Ancak daha sonra First Lady Jill Biden ve Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Biden'ın kaza nedeniyle "şok içinde ve üzgün" olduğu belirtildi. Cumhuriyetçi Walorski, konferansı finanse etmek için tasarının dört Kongre sorumlusundan biriydi.