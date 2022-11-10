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Amerika’da geride kalan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin kırmızı dalga olarak tanımlanan bir oy patlaması yapabileceği değerlendiriliyordu. Bu yönde tahminlere karşın Demokrat Parti birçok noktada oylarını korumayı başardı. ABD Başkanı Joe Biden seçimlerin kesinleşmeyen sonuçları için ‘Demokratlar için iyi bir geceydi” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Ara seçimler, 2024 başkanlık seçimleri için de birçok işaret fişeği taşıyor.

79 yaşındaki Biden henüz 2024 için yarışma kararını açıklamış değil.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında da adaylığa ilişkin açık bir ifade kullanmadı ama “Daha yeni başlıyoruz” sözü öne çıktı.

Joe Biden, Demokratların güçlü bir akşam yaşadığını savundu ve “Amerikan halkı bir kez daha konuştu ve bizim için aslolanın Demokrasi olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.

Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan Kongre’de çoğunluğu elde etmesi anlamında kullanılan Kırmızı Dalga’nın gerçekleşmediğini söyleyen Biden, sonuçların ‘derin bir nefes aldırdığını’ kaydetti.

Demokratlar bazı çekişmeli eyaletleri kazanmış olsalar bile, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edecek gibi görünüyor.

Senato'da kimin kazandığı Georgia, Arizona ve Nevada'dan gelecek sonuçlarlar belirlenecek.

Georgia eyaetinde seçimin Aralık ayında tekrarlanması söz konusu.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında, Donald Trump’ın 2024’teki olası adaylığı da gündeme geldi.

Biden bu yöndeki soruya gülerek yanıt verdi ve ‘Eğer aday olursa, yeni başkan olmaması için elimizden geleni yaparız” dedi.

Joe Biden’a, Cumhuriyetçiler’in Kongre’de çoğunluk olması durumunda nasıl çalışacakları da soruldu.

Biden, sonuçların Amerikalıların oy verdikleri siyasetçilerin sonu gelmez siyasi savaşlara girmesini istemediğini gösterdiğini savundu.

ABD Başkanı ‘tüm iyi fikirlere açık olduğunu’ da kaydetti.