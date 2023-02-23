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Haberler Para Bankacılık
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ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi

ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın görevini bırakma kararı almasının ardından yerine aday olarak General Atlantic yatırım şirketi Başkan Yardımcısı Ajay Banga'yı aday gösterdi.

ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Biden, 30 yıldan fazla deneyime sahip Banga'nın Dünya Bankasına liderlik edecek bir donanımda olduğunu belirtti.

Biden, Banga'nın istihdam yaratan ve gelişmekte olan ekonomilere yatırım getiren başarılı küresel şirketler kurma ve yönetme ile köklü değişim dönemlerinde kuruluşlara rehberlik etmedeki deneyimine işaret ederek, dünyanın dört bir yanındaki küresel liderlerle ortaklık kurma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Banga'nın iklim değişikliği de dahil olmak üzere zamanın en acil sorunlarının üstesinden gelmek için kamu-özel kaynaklarını seferber etme konusundaki deneyimine de değinen Biden, "Hindistan'da büyüyen Ajay, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar ile Dünya Bankasının yoksulluğu azaltma ve refahı artırma konusundaki iddialı gündemini nasıl yerine getirebileceği konusunda benzersiz bir bakış açısına sahip." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Dünya Bankası Başkanı adayının öz geçmişine de yer verilirken, Ajay Banga'nın şu anda General Atlantic'te Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. Banga daha önce MasterCard CEO'suydu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'nın aday gösterilmesine ilişkin açıklamasında, Banga'nın doğru liderlik ve yönetim becerilerine, gelişmekte olan pazarlarda yaşama ve çalışma deneyimine ve Dünya Bankasına liderlik edecek, temel kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek ve bankayı iklim değişikliği gibi küresel zorlukların üstesinden gelecek şekilde geliştirecek finansal uzmanlığa sahip olduğunu belirtti.

Banga'nın deneyiminin Dünya Bankasının aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma ve ortak refahı genişletme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını vurgulayan Yellen, Banga'nın kamu sektörü, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında ortaklıklar kurma konusundaki geçmişinin de önemine işaret etti.

YENİ BAŞKAN MAYIS AYINDA SEÇİLECEK

Öte yandan, Dünya Bankasından dün yapılan açıklamada, mevcut başkan David Malpass'ın görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkan seçimini görüşmek üzere toplandığı bildirilmişti.

Bir sonraki başkanın karşılaması gereken kriterlere de yer verilen açıklamada, mayıs başında yeni bir başkan seçilmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca, başkanlık için aday adaylarının 29 Mart'a kadar sunulması gerektiği duyurulmuştu.

Fotoğraf: AP

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