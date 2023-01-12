Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para ABD Başkanı Biden, enflasyon verilerini değerlendirdi - Ekonomi haberleri
ABONE OL

ABD Başkanı Biden, enflasyon verilerini değerlendirdi

ABD'de yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 6.5 olması ve altı aydır aralıksız gerileyen yıllık enflasyonun 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından açıklama yapan Başkan Biden, ABD halkının 'nefes alma alanına' sahip olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden, enflasyon verilerini değerlendirdi - Ekonomi haberleri
AA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomilerde yüksek seyretmesine rağmen ABD'de düşüş gösterdiğini ve ailelere "nefes alma alanı" sağladığını ifade etti.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ekonomiye ve enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisine ilişkin art arda 6 aydır güzel haberlerin geldiğini belirten Biden, enflasyonun yıllık bazda yüzde 6,5'e indiğini belirtti.

Biden, "Enflasyon, dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomilerde yüksek olmasına rağmen Amerika'da her ay düşüyor ve ailelere gerçek bir nefes alma alanı sağlıyor." dedi.

Enflasyondaki düşüşün en büyük nedeninin benzin fiyatlarındaki azalış olduğunu kaydeden Biden, gıda enflasyonunun da yavaşladığına işaret etti.

Biden, enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin verilerin de sevindirici olduğunu belirterek, çekirdek enflasyonun bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin ulusal satış vergisine yönelik bir tasarıyı oylamaya hazırlandığını belirten Biden, bunun zengin kesim için vergileri düşürürken orta sınıf için vergileri artıracağını anlattı. Biden, bu yasa tasarısının "masasına gelmesi" halinde veto edeceğini söyledi.

"GİZLİ BELGE" AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Biden, Delaware'deki konutunda da "gizli belgeler" çıkmasına ilişkin, bu konuyu çok ciddiye aldığını, belgelerin Delaware'deki konutunda Corvette marka arabasının da olduğu kilitli bir garajda bulunduğunu kaydetti.

Biden, avukatlarının kişisel kütüphanesinde de az sayıda belge keşfettiklerini belirterek, bu konuda Adalet Bakanlığına derhal haber verdiklerini ve bakanlıkla tam bir işbirliği içinde süreci yürüttüklerini anlattı.

Ayrıca Biden, dün vücudundaki kanser riskli lezyonlar nedeniyle ameliyat olan eşi Jill Biden'ın iyi olduğunu aktardı.

MAYIS 2020'DEN BERİ İLK DEFA NEGATİF ENFLASYON

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Ülkede TÜFE, geçen yılın son ayında mayıs 2020'den beri ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti.

Art arda 6 aydır yavaşlayışını sürdüren yıllık enflasyon da ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı: Borsa, Euro ve altın yükseldi
PARA ABD enflasyonu 14 ayın dibinde
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
KKM'de 3 haftalık düşüş 95.4 milyar TL
PARA KKM'de 3 haftalık düşüş 95.4 milyar TL
Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu
PARA Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda
PARA Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda
Bakan Nebati banka temsilcileriyle görüştü
PARA Bakan Nebati banka temsilcileriyle görüştü
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Bakan Nebati'den KGF açıklaması
PARA KGF paketinin ayrıntıları belli oldu
Cari açıkta yüzde 930'luk artış
PARA Cari açıkta yüzde 930'luk artış
İş Bankası’ndan çalışanlarına zam!
PARA Zam oranını artırma kararı aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.