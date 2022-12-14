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ABD Başkanı Biden eşcinsel evliliği koruyan yasayı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel evliliklere federal koruma getiren yasayı imzaladı.

ABD Başkanı Biden eşcinsel evliliği koruyan yasayı onayladı
BBC TÜRKÇE
biden imzalarken Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel evliliklere federal koruma getiren yasayı imzaladı.

Biden "Amerika sadece bazıları için değil, herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet yolunda hayati bir adım atıyor. Aşk aşktır, hak, haktır" dedi.

Beyaz Saray bahçesinde binlerce kişinin katıldığı imza töreninde, Amerikalı şarkıcı ve LGBT hakları savuncusu Cyndi Lauper da "True Colors" (Gerçek Renkler) şarkısını seslendirdi.

Lauper şarkı söylemeye başlamadan önce "Bu kez aşk kazandı" dedi.

ABD'de eşcinsel evlilikler 2015 yılında yasal hale getirilmişti. Bunun ardından ABD genelinde yüzbinlerce eşcinsel evlilik yapıldı.

Ancak mevcut haliyle muhafazakarların çoğunlukta olduğu ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı tersine çevirme ihtimaline karşı, Biden yönetimi "Evliliğe Saygı" yasasını onayladı. Yüksek Mahkeme Haziran ayında, ABD'de kadınların kürtaj hakkını koruma altına alan yasanın iptali anlamına gelen bir karara imza atmıştı.

Cyndi Lauper Getty Images
Cyndi Lauper

Yasayla evlilik artık "bir kadın ve erkek arasında yapılan" bir birlik olarak tanımlanmıyor.

Yasa geçen hafta Kongre'deki oylamada da, ender görülen şekilde hem Cumhuriyetçilerin, hem de Demokratların desteğini almıştı.

Temsilciler Meclisi'nde 39 Cumhuriyetçi üye de Demokratlarla birlikte yasayı desteklerken, 169 Cumhuriyetçi karşı yönde oy kullandı.

Senato'da ise 36 a karşı 61 oyla yasa kabul edildi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, yasanın milyonlarca "LGBTQI+ çifte, haklarını ve güvencelerini vererek, iç huzuru sağlayacağını" belirtti. Jean-Pierre açık şekilde eşcinsel olduğunu ifade eden ilk Beyaz Saray sözcüsü olmuştu

ABD'deki kamuoyu yoklamaları da halkın çoğunluğunun eşcinsel evlilikleri desteklediğini gösteriyor.

Yeni yasa eyaletlerin eşcinsel evliliği yasallaştırmasını zorunlu kılmıyor, ancak evliliğin - yapıldığı eyalette hala geçerli olduğu sürece - diğer eyaletlerde de tanınmasını garanti altına alıyor.

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