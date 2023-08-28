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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Florida eyaletinde 3 siyahinin yaşamını yitirdiği "ırkçı" saldırıyı kınadı

        ABD Başkanı Biden, Florida eyaletinde 3 siyahinin yaşamını yitirdiği "ırkçı" saldırıyı kınadı

        ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletindeki markette beyaz bir Amerikalı tarafından düzenlenen, 3 siyahinin yaşamını yitirdiği "ırkçı" saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:42 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:42
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        Biden ırkçı saldırıyı kınadı
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        Biden, Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "Irkçı nedenlerle" gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Biden, "Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz." görüşünü paylaştı.

        Biden, siyahilerin "ırklarından dolayı" vurulma korkusu taşıdıkları ülkede yaşamayı ABD halkının reddetmesi gerektiğini belirterek, "Nefretin güvenli bir limanı olmamalıdır. Sessiz kalmak, suça ortaklıktır. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Jill ve ben, hayatını kaybedenler ve onların aileleri için dua ediyor ve Jacksonville halkıyla birlikte yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

        3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki markete önceki gün akşam saatlerinde maskeli beyaz Amerikalı silahlı saldırı düzenlenmişti.

        Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullanmıştı.

        Saldırıda siyahi iki kadın ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #ABD
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