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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

        ABD Başkanı Biden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

        ABD Başkanı Biden, seçim konuşmasında Macron'u 28 yıl önce ölen eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:34
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        Biden Macron'u 28 yıl önce ölen başkan ile karıştırdı
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        ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söyledi.

        Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

        Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen Mitterand ile karıştırdı.

        Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu." şeklinde konuştu.

        Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #Emmanuel Macron

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