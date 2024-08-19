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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu söyledi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu söyledi

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'de ateşkes için çabaladığını belirten Biden, "Pes etmiyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:41
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        Biden Gazze'de ateşkes için hala umutlu
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        ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili durumu görüşmek üzere İsrail'e gitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        Gazze'deki durumla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Biden, "Pes etmiyoruz. (Gazze'de ateşkes) Halen mümkün." ifadesini kullandı.

        İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

        "İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

        Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.

        Biden, 16 Ağustos'ta Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Hiç olmadığı kadar yakınız." açıklamasında bulunmuştu.

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