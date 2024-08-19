ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu söyledi | Dış Haberler

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu söyledi | Dış Haberler

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu söyledi ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkesin 'halen mümkün' olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'de ateşkes için çabaladığını belirten Biden, "Pes etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL