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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çalışmayı dört gözle beklediğini açıkladı.

Netanyahu'nun güvenoyu almasının ardından açıklama yapan Biden, yeni İsrail hükümetiyle, İsrailliler ve Filistinliler arasında da dahil olmak üzere, bölgesel barışı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Beyaz Saray, "ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun varoluşunu tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: AP