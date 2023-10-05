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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın köpeği, saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

        ABD Başkanı Biden'ın köpeği, saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

        Son olarak geçen ay Beyaz Saray'da gizli servis ajanını ısırmasıyla, 11 kez ısırma vakasıyla kayıtlara geçen ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:51
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        Biden'ın köpeğine Beyaz Saray'dan uzaklaştırma
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği, son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 ısırma vakası nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı.

        Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve eşi Beyaz Saray'da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsiyor." dedi.

        Alexander, "(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ederken, ABD gizli servisinin ve ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Sonraki adımlar değerlendirilirken Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil." ifadelerini kullandı.

        Alman çoban köpeği cinsi Commander'in, son olarak geçen ay Beyaz Saray'da gizli servis ajanını ısırmasıyla, 11 kez ısırma vakası kayıtlara geçmişti.

        CNN'de çıkan bir haberde ise Commander'in kamuoyuna açıklanmayan başka saldırılarının da olduğu iddia edilmişti.

        İki yaşındaki Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #ABD
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