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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

        ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve bölgeye insani yardım akışının artırılmasına dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 04:41 Güncelleme: 30.10.2023 - 04:41
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        Biden, Netanyahu ile telefonda görüştü
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        Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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        AA'nın haberine göre; açıklamada, Biden'ın görüşmede "İsrail'in, teröre karşı vatandaşlarını korumak konusunda her türlü hakkı ve sorumluluğu olduğunu ve bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerektiğinin altını çizdiği" bildirildi.

        Biden'ın, "Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım akışının derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurguladığı" aktarılan açıklamada, iki liderin düzenli istişarelerde bulunmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı bilgisi verildi.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

        İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

        İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

        İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

        İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

        Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #gazze
        #israil
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