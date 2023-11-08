ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulundu mu? Axios'un bildirdiğine göre, ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesinde Biden, 3 günlük ateşkes çağrısında bulundu

İsrail-Hamas çatışmaları bir ayı aşkın süredir devam ederken, Filistin'de 10 binin, İsrail'de binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana İsrail-ABD hattında telefon trafiği yoğun bir şekilde sürerken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki gün önce telefonda görüştü.

Axios'un haberine göre, bu görüşmede Biden, Netanyahu'ya 3 günlük ateşkes ilan etmesi yönünde çağrıda bulundu. Biden, Netanyahu'dan İsrail'in Gazze'deki çatışmalarına ara vermesini istedi. Netanyahu'ya istifa çağrısı Haberi Görüntüle Biden, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için üç günlük bir ateşkes çağrısında bulundu. ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da çatışmalara "insani bir ara" verilmesi gerektiğini söylemişti.

Netanyahu da pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de insani yardıma izin vermek veya Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına izin vermek için "taktiksel küçük duraklamalara" açık olacağını söyledi. Ancak İsrail, rehinelerin serbest bırakılmadığı ateşkes fikrini reddetti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.