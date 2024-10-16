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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin ABD Kongresi'ne gönderdiği bilgilendirme mektubunda, ülkenin "bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:49
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        Başkan Biden'dan Kongre'ye 'İsrail' bilgilendirmesi
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        Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın Kongreyi bilgilendirme mektubunda, İsrail'e gönderilen balistik füzelerin yer aldığı savunma sistemine ilişkin ifadelerine yer verildi.

        İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına değinerek ülkesinin "İsrail'in güvenliğine ve İran'ın tehditlerinden korunmasına bağlılığını" belirten Biden, mektupta ABD'nin "İsrail'in savunmasına ilişkin duruşunu bildirdiğini" ifade etti.

        Biden, daha önce ABD'den İsrail'e gönderilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi gibi çeşitli askeri desteğe değinerek ABD'nin "İran ve İran'la bağlantılı tehditlere karşı bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini" kaydetti.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail'e ulaştığını açıklamıştı.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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