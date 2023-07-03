Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ABD ile İsveç arasındaki yakın bağları daha da güçlendirmek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, iklim değişikliğinin yanı sıra yeni ve gelişmekte olan teknolojileri ele alma konusundaki işbirliğinin de gündeme geleceği kaydedildi.

Jean-Pierre, ziyaret kapsamında iki liderin, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleme taahhütleri ve Çin'e karşı geliştirilen Trans-Atlantik koordinasyonu hakkında da fikir alışverişinde bulunacakları bilgisini verdi.

Açıklamada, "iki ülke arasında büyüyen güvenlik işbirliğinin gözden geçirileceği, İsveç'in bir an önce NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerinin yeniden teyit edileceği" belirtildi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TOPLANTISI 6 TEMMUZ'DA

İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatan Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, "gelecek hafta perşembe günü" düzenleneceğini kaydetmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.