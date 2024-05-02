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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Japonya ve Hindistan'ı "yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımladı

        ABD Başkanı Biden, Japonya ve Hindistan'ı "yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımladı

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önemli müttefiklerinden olan Japonya ile Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak tanımladı ve bu ülkelerin Çin ve Rusya gibi "göçmenleri sevmediğini" belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de ABD Başkanı'nın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:15
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        Biden'dan iki müttefikine "yabancı düşmanı" tanımı
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        ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'la ilgili açıklamalar yaptı.

        Beyaz Saray'ın bugün yayınladığı tam konuşma metniyle ortaya çıkan değerlendirmeler, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

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        Henüz iki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, dünkü konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi.

        Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #hindistan
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