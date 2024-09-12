ABD Başkanı Biden, Quad liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, 21 Eylül Cumartesi günü Dörtlü Güvenlik Grubu'nun (Quad) liderlerini Delaware'deki evinde konuk edecek.

Zirveye Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'un katılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Biden'ın ilk kez Quad liderlerini kendi evinde ağırlayacağı ve bunun ülkeler arasındaki yakın dostluk bağlarının bir göstergesi olduğu belirtildi.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüş, ilk Quad liderler zirvesi ise 2021 yılında Beyaz Saray'da gerçekleştirilmişti.