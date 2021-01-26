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Rus lider Putin, ABD Başkanı Biden'ı aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden Rus lider Putin'i aradı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki'nin açıklamalarına göre, konuşulan konuların arasında Biden'ın Rusya ile Yeni START nükleer silah anlaşmasını beş yıl uzatma önerisi ve ABD'nin "Ukrayna egemenliğine güçlü desteği"yer alıyor. Biden ayrıca ABD'ye siber saldırı konusunu ve Rus muhalif Navalny'nin tutuklanmasına ilişkin endişelerini de görüştü.

Kremlin ise Putin ile Biden'in, ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir olduklarının vurgulandığı bir konuşma gerçekleştiğini açıkladı.

İki ülke liderinin, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılmasıyla ilgili iki ülke arasında bugüne gerçekleştirilen diplomatik nota değişiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiği aktarıldığı açıklamada, “Taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın işleyişinin sürdürülmesi için gereken tüm prosedürleri önümüzdeki günlerde tamamlayacak ifadesine yer verildi.

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