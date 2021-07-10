ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İki liderin telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Liderler, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Suriye'ye sınır ötesi insani yardımın oy birliğiyle yenilenmesine yol açan ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından iki ülkenin ilgili ekiplerinin ortak çalışmalarını takdirle karşıladı." denildi.

Biden'ın Putin ile Rusya merkezli grupların ABD'ye ve dünyadaki diğer ülkelere yönelik siber saldırıları da konuştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, Rusya'nın faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarını engellemek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi ve korsanların oluşturduğu daha geniş tehdide karşı koymayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Başkan Biden, ABD'nin bu süregelen meydan okuma karşısında halkını ve kritik altyapısını savunmak için gerekli her türlü eylemi yapacağını yineledi."

"İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Kremlin'den gelen açıklamada da, görüşmede siber suçlarla ortak mücadele konusunun ele alındığı bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Cenevre’deki Rusya-ABD Zirvesi’nde başlatılan bilgi güvenliği ve siber suçlarla mücadele diyaloğuna devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya topraklarından yapıldığı iddia edilen bir dizi siber saldırılarla ilgili son haberler bağlamında, Vladimir Putin, Rusya’nın bilgi alanındaki suç belirtilerine ortaklaşa mücadele etmeye hazır olmasına rağmen, son bir ayda ABD’nin yetkili kurumlarından bu konuda hiçbir başvuruda bulunmadığını kaydetti. Aynı zamanda, bu alandaki sorunların boyutu ve ciddiyeti dikkate alındığında, Rusya ve ABD arasındaki işbirliği sürekli, profesyonel ve siyasetten arındırılmış olmalı, ikili yasal mekanizmalar çerçevesinde ve uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak yetkili devlet yapıları arasında özel veri alışverişi kanalları kullanılarak gerçekleştirilmeli” ifadesine yer verildi.

Liderlerin, siber güvenlik alanında önemli ve yapıcı işbirliğine duyulan ihtiyacı ve ilgili temasların devam etmesi gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “Görüşmede, Suriye'deki duruma da insani yönleri vurgulanarak değinildi. Her iki taraf, Rusya ve ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde dahil bu konudaki çabalarının koordinasyonunu takdir etti” dendi.

Vladimir Putin’in, Florida eyaletinin Surfside bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ölmesi nedeniyle Biden’e taziyelerini sunduğu aktarıldı.