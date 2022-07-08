Biden, Veliaht Prens Selman ile görüşecek 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın, 13-16 Temmuz tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kirby, "Biden, Suudi Arabistan Kralı ve ekibi ile görüşmeler yapmak için masaya oturacak. Bildiğiniz gibi o ekibe Veliaht Prens başkanlık ediyor, bu yüzden o da görüşmelerde olacak. Biden kesinlikle Veliaht Prens ile görüşecek" dedi.

Kirby'nin açıklamasından önce Biden'ın Veliaht Prens Selman ile yüz yüze görüşme yapacağına ilişkin bir açıklama gelmemişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.