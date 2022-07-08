Biden, Veliaht Prens Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve
Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın, 13-16 Temmuz tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kirby, "Biden, Suudi Arabistan Kralı ve ekibi ile görüşmeler yapmak için masaya oturacak. Bildiğiniz gibi o ekibe Veliaht Prens başkanlık ediyor, bu yüzden o da görüşmelerde olacak. Biden kesinlikle Veliaht Prens ile görüşecek" dedi.
Kirby'nin açıklamasından önce Biden'ın Veliaht Prens Selman ile yüz yüze görüşme yapacağına ilişkin bir açıklama gelmemişti.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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